Des soirées ramens auront lieu à cette buvette d'Hochelaga-Maisonneuve

Devant la demande grandissante des habitants du quartier, le Supernat, cette buvette appréciée d'Hochelaga-Maisonneuve, offrira désormais des ramens sur son menu.

La fameuse soupe-repas typiquement japonaise sera offerte exclusivement le mercredi midi et soir. L'événement s'appelle «Super Instant Ramen». Un ramen tonkutsu sera servi.

Originaire de Fukuoka sur l'île de Kyushu au Japon, le ramen tonkotsu fait partie des versions les plus traditionnelles du plat. On prépare cette soupe avec du porc et des nouilles à ramen. La soupe se garnit comme la plupart des ramens avec du chashu (porc braisé en tranche), un oeuf Ajitama, de l'oignon vert ciselé et de l'algue Nori.

Sur place, vous pourrez déguster le plat avec un verre de vin orange ou un café préparé avec soin. N'oubliez pas de profiter de la fontaine d'eau pétillante en fût!

L'endroit est ouvert du mercredi au samedi de 9h à 22h30 et le dimanche de 9h à 16h. Suivez leur activité sur les réseaux sociaux afin d'être mis au courant des nombreux événements qu'ils organisent.

4316, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

