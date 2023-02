Mange Dans Mon Hood : Un nouveau casse-croûte avec des smash burgers dignes du «In & Out»

C’est l’équipe derrière le restaurant La Belle Tonki qui propulse le casse-croûte de ville Mange dans Mon Hood.

D’abord un pop-up, Mange Dans Mon Hood a passé les dernières années à faire des apparitions ici et là à Montréal.

Toujours, l’engouement autour de leurs fameux smash burgers se faisaient sentir.

Mange Dans Mon Hood exécute de main de maître des smash burger capable de compétitionner avec les In & Out de ce monde, cette fameuse chaîne américaine

En principe, un smash burger consiste en un hamburger avec une ou plusieurs boulettes aplaties sur le grill. Le tout est renfermé à l’intérieur d’un pain aux patates moelleux à souhait.

Avec Mange Dans Mon hood, les deux amis (et propriétaires) Mitch & Mitch, souhaitaient faire renaître des souvenirs d’enfance. Et c’est réussi! Leurs burgers goûtent la nostalgie. On vous conseille d’accompagner le tout des délicieuses frites maison cuites dans le gras de bœuf.

Les adeptes de ces burgers n’auront plus à dépendre des événements pop-up pour goûter aux burgers.

Mange Dans Mon Hood aura bientôt pignon sur rue dans l’ancien local de La Belle Tonkinoise, sur la rue Jean-Talon Est.

Le soft opening prévu en mars.

Pour connaître la date d’ouverture officielle, suivez leurs activités sur leur compte Instagram.

1380, rue Jean-Talon Est

