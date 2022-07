Voici les meilleures crèmeries du Québec selon... vous!

En ce 17 juillet, journée nationale de la crème glacée, l’équipe de Silo 57 a cru bon vous partager les meilleures crèmeries du Québec...selon notre lectorat.

• À lire aussi: Voici où manger les meilleures poutines au Québec selon... vous!

Nous avons sondé nos lecteurs et lectrices, il y a quelques jours sur nos réseaux sociaux, afin de savoir où se trouve LA meilleure crèmerie au Québec (toutes régions confondues).

Que l'on aime les crèmes glacées plus traditionnelles ou plus inventives, chacun peut trouver la glace qui lui convient dans la province. Ces 15 adresses doivent être ajoutées à votre liste d’endroits à visiter que ce soit après une balade en vélo, une journée à la plage ou après une partie de soccer cet été.

Voici donc les meilleurs endroits où manger un bon cornet en bonne compagnie au Québec selon les lecteurs de Silo 57:

C'est sans grande surprise que le Kem CoBa se retrouve au sommet du palmarès. Il s’agit de l’une des adresses favorites des Montréalais. Toutes les semaines une nouvelle crème molle (aux parfums toujours très exotiques) est dévoilée et souvent une file d’attente se forme devant l’établissement familial. Disons que c’est un gage de qualité! Le Kem CoBa du Mile-End fonctionne si bien qu’une seconde adresse a ouvert dans l’est de Montréal, à Tétreaultville.

60, avenue Fairmount Ouest, Montréal

2525, rue des Ormeaux, Montréal

Crème à la glace, gelato, biscuits... Chez Dalla Rose vous allez faire le plein de sucre c’est garanti. Les chefs osent les saveurs faisant que tout est décadent et absolument fabuleux. C’est le genre d’endroit où une crème glacée peut vous faire rêver durant des semaines tellement elle est délicieuse.

4609, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

À Saint-Jean-sur-Richelieu se cache ce bar laitier et gelateria que plusieurs lecteurs ont adopté. On peut rapidement comprendre l’engouement en consultant l’offre qui met en vedette les glaces et desserts maison. En plus des nombreuses options sans gluten, on retrouve même du bubble tea sur le menu!

• À lire aussi: Ce bistro glacé de la Rive-Sud propose un gigantesque cornet parfait pour les indécis

92, boulevard Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu

Pas de doute, Les Givrés sont très imaginatifs et peuvent créer de la crème glacée fabuleuse avec n’importe quoi ou presque. Que vous aimiez vivre une expérience gustative unique ou que vous préfériez vous en tenir aux cornets classiques, Les Givrés ont quelque chose pour vous.

2730, rue Masson, Montréal

334, rue Castelneau Est, Montréal

3681, rue Ontario Est, Montréal

Ouvert depuis 1983, le Bilboquet est une institution en ce qui concerne la crème glacée à Montréal. On y mange des cornets délicieux et le service est toujours agréable. Les produits du Bilboquet sont tellement populaires qu’ils sont d'ailleurs disponibles dans certains supermarchés.

Plusieurs succursales

S’il y a bien une adresse qui est revenue souvent, c’est bien le Berlingot qui se situe dans une maison ancestrale du quartier Sainte-Rose à Laval. À en juger par les personnes qui patientent en file lors des chaudes journées d’été, cette adresse est absolument indispensable. L’endroit propose des saveurs variées de crèmes glacées molles maison toutes aussi délicieuses les unes que les autres.

218, boulevard Sainte-Rose, Laval

7. Cassis - Aylmer (Gatineau)

Pour des gelatos et des sorbets maison à bon prix, il n’y a pas meilleure adresse que le Cassis à Aylmer. Située dans une jolie maison jaune, cette crèmerie rassemble les personnes qui ont la dent sucrée depuis de nombreuses années. Le sorbet citron et basilic est un incontournable.

68, rue Principale, Gatineau

Ouverte pendant les mois chauds de l'été, une visite à la crèmerie O'Glaces est plus qu’essentielle si vous visitez les Îles cet été.

748, QC-199, Havre-Aubert

Les foules se massent devant cette incroyable crèmerie de L’Anse-Saint-Jean en été. L’endroit doit son succès à ses desserts glacés préparés de main de maître.

358, rue Saint-Jean-Baptiste, L'Anse-Saint-Jean

Une autre bonne enseigne où l'on sert des glaces délicieuses, mais cette fois sur la Rive-Sud de Montréal, à Brossard. L'ambiance Miami Vice est à l'honneur.

3250, boulevard Rome, Brossard

Ce bar laitier dans La Petite-Patrie s'attaque aux grands classiques de la crème glacée soit le sundae, le drumstick, le tourbillon (ou blizzard), le mont-blanc (au Icono Glace, on parle d'un Kombufloat) et la crème glacée molle, mais avec une touche bien spéciale. Avec des parfums variés, leurs desserts glacés sont tous originaux et délicieux.

1320, rue Bélanger, Montréal

• À lire aussi: Ce bar laitier adoré des Montréalais propose un burger à la crème glacée décadent

Pour une expérience authentique à la crèmerie, Chez Perro relève le mandat avec brio. Ce comptoir à crème glacée, vintage à souhait, sert tous les classiques de la crème glacés: du banana split à la petite molle trempée dans les bonbons. Indémodable!

194, boulevard Wilson, Longueuil

Arrêt obligatoire à Coaticook, cette fameuse laiterie n’est pas célèbre pour rien. En effet, elle a su prouver sa maîtrise de l’art de la crème glacée avec les années. Sa bonne réputation ne la précède pas pour rien et les lecteurs de Silo 57 le confirment!

1000, rue Child, Coaticook

Si vous passez au Virevent, assurez-vous de goûter à la crème glacée maison au café vietnamien. Cette crèmerie de quartier se veut un endroit convivial où il fait bon se réunir après une partie de balle molle ou de soccer. Certains prétendent même qu'il s'agit de la meilleure crèmerie en ville.

1517, rue Fleury, Montréal

Même si la crèmerie Ca Lem s’est fait connaître principalement grâce à sa crème glacée noire, l’établissement de NDG (l'établissement original) sert aussi une grande variété de douceurs sucrées. Si vous n’avez pas envie d’essayer les populaires cornets noirs, vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire quand même!

Maintenant plusieurs adresses à Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s