7 activités pour l'Halloween idéales pour les personnes qui ont la trouille

Si les films d’horreur, les maisons hantées et les histoires de fantômes vous foutent la trouille, sachez qu’il y a moyen de s’amuser à l'Halloween sans avoir à faire le saut.

Pour se mettre dans l’ambiance, on vous invite à vous référer à ces sept idées d’activités accessibles et originales. Faites de cette édition de l'Halloween une des plus mémorables.

Voici donc sept idées d’activités pour l'Halloween qui ne font pas peur.

Un incroyable village de citrouilles se cache à seulement une heure de Montréal. Il s’agit de Citrouilleville: un lieu magique où vous pourrez cueillir votre citrouille, en plus de visiter des maisons et des voitures de citrouilles et de vous aventurer dans le labyrinthe de maïs.

560, 69e Avenue, Saint-Zotique

2) Déguster l’excellent sundae fantôme du Iconoglace

Ouverte jusqu’au 10 octobre, la crèmerie Iconoglace propose un sundae qui est loin de laisser indifférent. Il s’agit d’une «crotte de sorcière», un dessert garni de caramel chaud ou de fondant au chocolat chaud. Un chapeau en cornet gaufré maison y ajoute une touche ludique. On est complètement séduit!

1320, rue Bélanger, Montréal

3) Faire une randonnée jusqu’à la Marmite aux Sorcières de Sutton

Cette fameuse randonnée dans le Parc d’environnement naturel de Sutton mène à la Marmite aux Sorcières. Il s’agit d’un point d’eau qui imite une marmite. Pour s'y rendre, il faut simplement se stationner au P3, traverser la rue Bernier et suivre les indications du sentier Village-Montagne vers la Marmite aux Sorcières. L'aller-retour ne prend que de 20 à 30 minutes de marche.

663, chemin Maple, Sutton

Toutes les raisons sont bonnes pour boire un bon latté à la citrouille épicée en prévision de l'Halloween. Voici 30 adresses à Montréal où trouver un latté à la citrouille épicée.

5) Aller voir un concert à la chandelle

De magnifiques concerts de musique classique s’installent dans les plus belles églises de la ville afin d’offrir une expérience hors du commun. Songez à mettre la main sur un billet pour le spectacle Halloween, le 21 octobre prochain.

En savoir plus

6) Manger (trop) de biscuits Pillsbury et faire un marathon de films

Rien de sorcier ici: loin des films d’horreur, certains films s’inspirent de l’univers d’Halloween et risquent de bien vous plaire. Avec de bons biscuits Pillsbury d’Halloween, installez-vous avec tout plein de couvertures et offrez-vous une soirée cinéma (oui, oui, vous avez le droit d’écouter Gilmore Girls, si vous le souhaitez).

7) Faire un road trip à Salem

À environ cinq heures de Montréal, au-dessus de Boston, dans le Massachusetts, Salem est une ville remplie d’histoire qui est INCROYABLE à visiter en automne. Ensorcelante à souhait, la ville portuaire présente de nombreuses activités qui s’inscrivent à merveille dans la thématique de l'Halloween. Loin des maisons hantées, vous pourrez profiter de concerts, de parades, etc.

En savoir plus

Ces vidéos risquent de vous intéresser:

s