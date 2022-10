Voici LE bar où vous devez absolument célébrer l'Halloween cette année

Si vous cherchez le meilleur party où célébrer l’Halloween et flasher votre costume de feu cette année, on a l’adresse tout indiquée pour vous et vos amis.

Le SHAKER Cuisine & Mixologie se mettra dans l’ambiance de l’Halloween les 28 et 29 octobre prochains (et pour certaines succursales, le 30 octobre également!) en tenant son événement «un week-end monstre» et il est maintenant temps de réserver. On vous dit tout!

Pour célébrer en grand, plusieurs succursales de SHAKER Cuisine & Mixologie du Québec seront en mode festif lors du dernier week-end d’octobre. Pour l’occasion, l’équipe événementielle de la chaîne de restaurants-bars a mis le paquet en préparant un décor époustouflant – voire effrayant – en s’inspirant de la thématique squelette, de quoi rendre la soirée mémorable!

De plus, tout le personnel du SHAKER sera costumé, alors attendez-vous à vous faire servir par toutes sortes de personnages loufoques ou carrément déstabilisants. Dans certaines succursales, il y aura même un concours de costumes lors de la soirée, question de mettre la barre haute côté déguisements!

Un DJ sera également de la partie pour faire vibrer la place jusqu’à 3 heures du matin. Bref, on peut s’attendre à plusieurs surprises et une ambiance du tonnerre lors de ce «week-end monstre» qui s’annonce électrisant.

On ne manquera pas non plus de goûter au cocktail thématique créé pour l’événement, soit Le Rockets: un savoureux mélange 3 couleurs à base de Smirnoff Ice Berry Blast, jus de canneberge et jus de citron, le tout couronné de réglisse. Parce que passer la soirée au SHAKER Cuisine & Mixologie sans essayer l’un de leurs fameux cocktails, c’est un sacrilège!

Pour être fin prêt à participer à ce party d’Halloween, on vous suggère de réserver illico afin de vous assurer d’avoir une table, question de vous délecter de l’un de leurs tartares signature ou encore, d’essayer un burger avec votre cocktail Le Rockets. Puis qui sait, peut-être ferez-vous des rencontres mystérieuses qui rendront votre soirée encore plus caliente!

Vous pourrez aussi profiter des promotions du vendredi et samedi, soit en mettant la main sur une bouteille d’alcool 26 oz (entre 65 $ et 99 $) afin de concocter vos propres cocktails à base de rhum, de gin ou de vodka et ainsi faire compétition aux mixologues du SHAKER.

Le mot d’ordre pour la soirée: portez votre plus beau costume et ayez l’esprit à la fête. Ce n’est pas pour rien que le party d’Halloween du SHAKER Cuisine & Mixologie fait toujours autant jaser: c’est une tradition qui perdure année après année, ce qui en fait l’endroit par excellence pour organiser la soirée thématique parfaite avec vos amis.

Consultez le site Web du SHAKER Cuisine & Mixologie pour réserver votre table en ligne à la succursale de votre choix, et jetez un coup d’œil aux promotions qui seront en vigueur tout le week-end afin de vous mettre dans l’ambiance.