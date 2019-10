Ce petit resto «caché» du Village sert un plat pour les fans de Tater Tots

L’un des secrets les mieux gardés du Village est sans aucun doute le Resto du Village.

Le restaurant situé sur la rue Wolfe au sud de Sainte-Catherine est méconnu de la plupart des Montréalais qui n’habitent pas le coin.

Fermé une bonne partie de l’été pour des constructions, le Resto du Village vient tout juste de rouvrir ses portes avec une nouvelle équipe à l’administration au plus grand bonheur des habitués de la place.

Le décor du local a subi une métamorphose et le menu a été revu et écourté. L’endroit fait encore dans le comfort food avec des plats tels qu’un spaghetti maison, des burgers et un hot-dog.

Toutefois, le met qui capte le plus notre attention sur le menu est celui de Tater Tots. Les adeptes de ces petites patates râpées et frites voudront certainement commander ce plat composé également de cornichons, de tomates, de boeuf, de fromage à nachos et nappé de sauce du Village.

Un restaurant à redécouvrir et un plat à essayer absolument! Un party d’ouverture aura lieu le 5 octobre avec la drag queen Miss Butterfly si jamais ça vous dit!

Le Resto du Village

1310, rue Wolfe