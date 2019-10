Un immense rassemblement de «food trucks» aura lieu pour la dernière fois ce vendredi

Un autre signe qui confirme que l’été est bel et bien derrière nous est que la toute dernière édition du grand rassemblement de «food trucks» Les Premiers Vendredis aura lieu cette semaine.

Celle-ci se déroulera le vendredi 4 octobre au pied du Stade olympique et l’accès au site est gratuit comme à l’habitude.

Près d’une trentaine de camions de bouffe de rue seront présents pour nourrir les centaines de Montréalais et Montréalaises qui se déplacent normalement pour cet évènement gourmand qui a lieu tous les mois d'été.

Cette édition sera sous le thème du BBQ et des restaurants invités seront également de la partie comme le pub vietnamien Le Red Tiger, La Belle Tonkinoise et le restaurant Boom Js Cuisine.

Parmi les «food trucks» qui seront présents pour cette dernière édition, il y a Dilallo Burger, Dim Sum Montréal, CRémy Pâtisserie, What the Panini, Poutine Factory, Chez Tomio et Pas d’cochon dans mon salon.

Également, pour la première fois de l’histoire des Premiers Vendredis, les chiens en laisse seront admis sur le site! Vous ne serez donc pas obligés de laisser votre pitou seul à la maison!

Premiers Vendredis du 4 octobre

Dès 16h à l’esplanade du Stade olympique