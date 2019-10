IKEA lance une collection capsule très limitée de 15 articles en collaboration avec l’artiste Virgil Abloh

Le géant IKEA s’est associé avec Virgil Abloh afin de présenter une collection capsule de meubles et d’articles de décoration pour les fans de l’artiste, mais aussi pour ceux et celles qui aiment le design minimaliste et l’art contemporain.

La collection, du nom de MARKERAD, a été pensée pour les petits espaces et est composée de 15 articles tous plus uniques les uns que les autres.

Puisque cette collection est la plus attendue de l’année chez IKEA, l’entreprise suédoise prévoit un lancement pas comme les autres.

Ce dernier aura lieu le 1er novembre dans tous les IKEA du Canada. Des bracelets seront offerts aux 300 premiers membres IKEA Family qui se présenteront dans chaque magasin. Ce sera premier arrivé, premier servi et, à la suite de ce magasinage VIP, la collection sera offerte à tous les clients. À noter que la collection ne sera pas offerte en ligne.

Pour vous faire patienter et pour que vous planifiiez votre budget si vous comptez aller magasiner le 1er novembre à 6h, voici les 15 articles de la collection MARKERAD

1. Ensemble d’outils 17 pièces – 12,99$

Courtoisie IKEA

2. Structure lit banquette – 220$

Courtoisie IKEA

3. Housse pour lit banquette – 129$

Courtoisie IKEA

4. Housse de coussin – 9,99$

Courtoisie IKEA

5. Table – 349$

Courtoisie IKEA

6. Couvre-douillette avec taie d’oreiller (double et queen) – 49,99$

Courtoisie IKEA

7. Tapis «facture» – 99$

Courtoisie IKEA

8. Tapis «Wet Grass» – 229$

Courtoisie IKEA

9. Miroir – 199$

Courtoisie IKEA

10. Vitrine – 299$

Courtoisie IKEA

11. Horloge «Temporary» – 29,99$

Courtoisie IKEA

12-13. Sac IKEA (medium et large) – 14,99$ et 19,99$

Courtoisie IKEA

14. Tableau rétro éclairé de La Joconde – 79,99$

Courtoisie IKEA

15. Chaise – 179$