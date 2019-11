Un gym du Mile-End pas comme les autres a discrètement fermé ses portes

Les clients du centre de santé et de sport Machina se sont butés à des portes closes cette semaine.

Le gym haut de gamme situé au 5455 de Gaspé, dans le Mile-End, a malheureusement fait faillite si l’on se fie à la feuille explicative qui est affichée sur la porte de l’entreprise.

Ladite affiche explique que Machina «a été dans l’obligation de déposer une session de ses biens en vertu de la loi sur la faillite et l’insolvabilité». Le gym est donc officiellement fermé et les clients qui voudraient récupérer des objets personnels laissés dans le local ou faire une réclamation pour des services non-rendus sont invités à communiquer avec le syndic BLT Lapointe et Associés Inc.

courtoisie

C’est un coup dur pour le Mile-End qui avait accueilli ce gym nouveau genre en janvier 2018, il y a de ça seulement deux ans. En peu de temps, Machina avait conquis le coeur de nombreux Montréalais, dont plusieurs influenceurs qui font dans le fitness ou non.

Machina offrait une salle d’entraînement, des séances privées avec entraîneur, de nombreux cours de groupe, un espace détente avec saunas et bains vapeur, une clinique de physiothérapeutes, massothérapeutes, acupuncteurs, nutritionnistes et ostéopathes, un bar à jus, une épicerie, un comptoir-bouffe et une boutique.

Photo de couverture: Instagram @pobeaudoin

