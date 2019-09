Un joli bar à vin nature et café de quartier a ouvert juste à côté du Centre Bell

De plus en plus d’adresses intéressantes et variées se trouvent autour du Centre Bell.

La petite dernière est particulière le fun, car il s’agit d’un bar à vin ET d’un café de quartier.

Le Bazarette a officiellement ouvert ses portes le 14 septembre dernier. L’endroit propose une carte de vins festifs issus en quasi-totalité d'une agriculture raisonnée, biologique ou nature.

Également, dès 15h30, vous pouvez commander des plats à partager (ou non!). Le court menu comprend des asperges, de la pieuvre, du boudin noir, des tomates et des betteraves. Les prix se situent entre 9$ et 14$, à l’exception de l’assiette de foie gras qui est 19$. À noter que la cuisine cesse ses activités à la même heure que la fermeture de l’établissement, c’est à dire à 3h.

Bien que le Bazarette veille tard, l’établissement ouvre également tôt le matin pour servir le café aux gens qui habitent ou travaillent dans le coin!

C'est définitivement une adresse à découvrir!

Bazarette

1280, avenue des Canadiens-de-Montréal