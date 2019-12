Un nouveau mini-chalet à 1045 mètres d’altitude à louer dans les Cantons-de-l’Est

À la recherche d’une petite escapade à faire en couple cet hiver? Le parc national du Mont-Mégantic est l’un des plus beaux endroits dans les Cantons-de-l’Est où aller faire de la randonnée à pied, en raquette ou encore en ski de fond.

En plus, cette année, l’endroit propose un tout nouveau refuge juché à 1045 pieds d’altitude dans lequel vous pouvez passer la nuit.

Situé sur le mont Saint-Joseph, le mini-chalet offre une vue imbattable sur un ciel étoilé la nuit et un lever du soleil à couper le souffle! Le refuge est en fait un conteneur entièrement transformé qui bénéficie maintenant d’une grande fenestration afin d’admirer la vue imprenable des montagnes.

Le mini-chalet est équipé d’une table, d’un lit double et d’un poêle à bois et il peut accueillir deux adultes. Une toilette sèche se trouve non loin à l’extérieur. Il faut savoir également qu’il n’y a pas d’eau courante ni d’électricité dans ce refuge.

Le refuge est accessible seulement à pied ou en raquette par deux sentiers de niveau «avancé», un premier de 3.2 km et un second de 10,6 km. Sachez que le refuge est utilisé en journée par les randonneurs de passage.

Pour passer la nuit dans ce nouveau refuge, vous devrez débourser 30,75$ par adulte en plus des frais d’accès au parc. Les réservations se font par téléphone au 1 800 665-6527. Bonne randonnée!

