Les Îles-de-la-Madeleine parmi les 20 voyages à faire en 2020 selon le National Geographic

Bonne nouvelle pour ceux qui planifiaient faire un petit road trip aux Îles-de-la-Madeleine prochainement. Ces derniers pourront se vanter d'avoir choisi l'une des destinations les plus prisées de 2020, du moins selon le National Geographic.

Le prestigieux média a dévoilé tout récemment la liste des 20 destinations à visiter en 2020 et les Îles-de-la-Madeleine ont réussi a se tailler une place de choix parmi le palmarès, c'est d'ailleurs la seule destination canadienne à en faire partie.

Étonnement, le média recommende de visiter cette belle région durant les mois de février et mars (plutôt qu'en été), afin de pouvoir admirer les paysages glacés des Îles, mais aussi voir des blanchons et des phoques. Le Château Madelinot organise des excursions en hélicoptère en petits groupes depuis plus de 38 ans, permettant aux voyageurs d'observer la faune animale.

Si vous allez aux Îles-de-la-Madeleine, assurez-vous de réserver une nuit dans ces magnifiques chalets!

Parmi les autres destinations dans le palmarès du National Geographic, on retrouve le Grand Canyon National Parc en Arizona, les Maldives, la Tasmanie en Australie, la province de Mendoza en Argentine et une foule d'autres endroits qui font rêver.

Découvrez le palmarès complet de National Geographic ici.

