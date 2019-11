Un resto de comfort food asiatique bien-aimé des Montréalais ouvre une 2e succursale dans Rosemont

Bonne nouvelle pour les amateurs de comfort food asiatique!

Le restaurant La Belle Tonkinoise situé sur la rue Jean-Talon au coin Garnier a annoncé l’ouverture d’une deuxième succursale.

Cette dernière se nommera La Belle Tonki et se trouvera sur la rue Beaubien dans Rosemont, au coin de Lanaudière.

Le nouveau local étant plus spacieux que celui sur Jean-Talon, La Belle Tonki pourra accueillir plus de gens. L’essence du resto restera la même mais le menu sera toutefois un peu différent que celui de la première succursale. Une chose est certaine, les soupes phở seront de la partie et toujours aussi délicieuses qu’à l’habitude!

L’ouverture de La Belle Tonki aura lieu en 2020. La date ni le lieu n’ont été annoncés encore mais ça ne saurait tarder. Gardez un œil ouvert sur leur page Facebook si ça vous intéresse!

La Belle Tonki (Ouverture 2020)

Rue Beaubien, coin Lanaudière.