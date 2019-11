Voici l’ultime sortie à faire en amoureux durant les Fêtes (et c’est gratuit)

Décembre est un mois magique. Ça sent le sapin, le café Baileys et les dépenses... Eh oui, en décembre, les occasions pour retrouver ceux que l’on aime sont nombreuses et ça peut parfois faire mal au portefeuille.

Heureusement, le Musée des Beaux-Arts a décidé de gâter un peu les Montréalais...

Après avoir englouti votre dinde et quelques bonnes bouteilles de vin, vous pourrez profiter de votre congé des Fêtes pour découvrir les expositions du Musée des Beaux-Arts et ce, complètement gratuitement.

En effet, du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020, l’accès à certaines expositions ne coûtera pas un sou. C'est donc l'occasion parfaite d'aller explorer l'un des plus beaux musées de la ville, sans vous ruiner.

Notez toutefois que le musée sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Tous les détails des expositions en cours ici.

