Rencontrez (et flattez) des loups à ce refuge pour animaux sauvages près de Montréal

Flatter des loups est désormais un rêve possible. La Ferme 5 étoiles située à Sacré-Cœur, soit à environ 6h de route de Montréal, propose à sa clientèle de vivre une expérience unique en compagnie de deux loups rescapés.

L’entreprise familiale propose de nombreuses activités tout au long de l’année. Que ce soit faire une balade en traîneau à chien, déguster de la tire sur neige, pratiquer du yoga avec les chèvres, se faire masser et même dormir sur place... La Ferme 5 Étoiles a des activités à son calendrier tous les jours, beau temps, mauvais temps.





C’est toutefois surtout pour son travail avec les animaux blessés ou orphelins que la Ferme 5 Étoiles attire les voyageurs.





Depuis l’an 2000, l’établissement détient un permis de refuge animalier et accueille donc la faune sauvage dans le besoin. Tous les matins dès 8h30, il est même possible d’accompagner les guides afin de participer aux soins des animaux de compagnie.





Deux loups vivent aussi dans le refuge. Jacob (loup gris) et Lune (loup arctique) sont même très sociables, au point où il est possible de les flatter et de passer un moment relaxant en leur compagnie.

Accompagnés d’un guide, les «pas peureux» pourront rencontrer les loups et établir un lien de confiance avec ces derniers. Une expérience absolument inoubliable!





Pour passer un moment avec les loups, vous devrez débourser un montant de 42$. Tous les détails ici.



Ne manquez pas nos dernières capsules!