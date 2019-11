Marchés de Noël: 8 endroits à visiter à Québec et dans les environs

Le temps des Fêtes approche et de nombreux marchés de Noël ouvriront leurs portes partout au Québec.

Québec et ses environs ne font pas exception. Plusieurs marchés de Noël tous aussi féériques les uns que les autres seront ouverts jusqu’au 31 décembre.

Que vous souhaitiez trouver des cadeaux originaux, acheter local ou simplement vous mettre dans l’ambiance des Fêtes, voici huit marchés de Noël à visiter à Québec et dans les environs.

1. Marché de Noël allemand de Québec – Place de l'Hôtel-de-Ville et jardins de l'Hôtel-de-Ville

Au programme: musique festive, spectacles extraordinaires, animation et spectacles pour toute la famille. Vous cherchez un cadeau original? Quatre-vingt-dix exposants vous feront découvrir des produits du Québec, d'Allemagne et d'Europe!

Les week-ends, du 22 novembre au 23 décembre 2019

2. Marché de Noël de Baie-Saint-Paul – 71, rue Saint-Joseph

L'espace de deux week-ends, découvrez l'ambiance féérique des marchés de Noël européens où artisans, producteurs locaux et artistes se donnent rendez-vous.

Les 29 et 30 novembre 2019, puis les 1er, 6, 7 et 8 décembre 2019

3. Etsy Pop-up des Fêtes – La Nef de St-Roch

Ce sont plus d'une trentaine d'artisans de Québec et des environs qui vous présenteront leurs plus récentes créations. Encore une belle occasion de trouver des cadeaux de Noël 100% faits main.

Les 14 et 15 décembre 2019

4. Salon Expo-Cadeaux 2019 – Centre socioculturel Anne-Hébert

C'est le retour du Grand Salon Expo-Cadeaux, édition 2019, organisé par la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier! Près de 60 artistes et artisans seront présents afin de vous offrir leurs produits.

Les 23 et 24 novembre 2019

5. Marché de Noël de l’île d’Orléans – Espace Félix-Leclerc

Quinze artisans d’expérience vous attendent dans une atmosphère chaleureuse. Loin des stationnements bondés et des magasins éclairés au néon, allez y faire vos achats pour Noël et découvrir l’île d’Orléans sous un nouvel angle.

Le 22 novembre 2019

6. Marché de Noël du Musée – Musée de la civilisation

Onze artisans et artisanes de la Maison des métiers d’art de Québec seront sur place pour vous proposer leurs magnifiques créations. L’endroit parfait pour trouver un cadeau unique!

Du 22 au 24 novembre 2019

7. Le Grand Marché de Noël – Grand Marché de Québec

Des idées-cadeaux, jusqu’au sapin: dénichez tout pour vos réceptions! Le Grand Marché de Québec vous reçoit dans une ambiance des Fêtes d’antan pour son tout premier marché de Noël! Faites vos emplettes des Fêtes, dénichez des idées-cadeaux à saveur locale et bonifiez votre table des Fêtes avec les judicieux conseils et les savoureux produits des marchands de l’endroit!

Du 21 novembre au 31 décembre 2019

8. Salon des artisans de Québec – Centre de foires de Québec

Au Salon des artisans de Québec, retrouvez sous un même toit divers objets artisanaux et œuvres d’art uniques, ainsi que de nombreux produits agroalimentaires du terroir québécois. Ce salon célèbre ses 15 ans cette année.

Du 29 novembre au 8 décembre 2019

