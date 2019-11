9 activités féériques à faire avec vos meilleurs amis durant les Fêtes

Entre les examens, le gym, le 5 à 7 avec les collègues le jeudi (et le mardi soir)... Il ne reste parfois pas beaucoup de temps à accorder à vos amis.

Il est grand temps de prendre un break de tout ce «métro-boulot-dodo» et de vous la couler douce avec vos préfs.



Voici donc 9 activités à faire avec vos BFFs cet automne!

1. Participer à un atelier de couronne de Noël

Pour vous mettre dans l’ambiance des Fêtes, la boutique Maison Pépin, située dans le Vieux-Montréal, organise des ateliers de fabrication de couronnes de Noël. Voilà une belle sortie à faire pour mettre un peu de magie dans votre vie!

Tous les détails ici.



2. Partir un week-end dans un mini-chalet

Il n’y a certainement rien de plus relaxant que de s’offrir une petite pause en forêt juste à temps pour les Fêtes. Si vous avez envie de partir à la découverte d’un nouveau coin de pays, voici 27 mini-chalets à louer cet hiver!



3. S’offrir une manucure à The Ten Spot

Il n’y a rien comme un après-midi à relaxer en se faisant faire les ongles. S’il y a bien une activité qui fait toujours plaisir, c’est de s’offrir une manucure. Les succursales de The Ten Spot sont parfaites pour une sortie réussie, car vous pouvez regarder vos émissions préférées sur Netflix en vous faisant dorloter.



4. S’offrir une soirée de sushis véganes chez Bloom

Le tout nouveau restaurant Bloom, situé dans le Vieux-Montréal, est un magnifique endroit où s’offrir une bonne bouffe et quelques délicieux cocktails. Les sushis sont véganes et tout simplement savoureux.

1940 rue Centre Montréal

5. Prendre de belles photos à l’exposition HideSeek

Alerte aux #InstaBabes qui voudraient faire le plein de «J’aime» sur les réseaux sociaux, l’exposition HideSeek est l’endroit le plus instagrammable où aller cet automne. Cette installation immersive vous permettra d’avoir du gros fun et de prendre une tonne de jolis clichés!

Tous les détails ici.



6. Faire de l’équitation au Baluchon Éco-Villégiature

Situé à Saint-Paulin, le Baluchon Éco-Villégiature est un magnifique complexe où relaxer et où faire de nombreuses activités. Vous y trouverez un spa, des sentiers de randonnée et vous pourrez même faire de l’équitation. C'est encore plus féérique quand il y a une petite neige au sol!

3550 Chemin des Trembles, Saint-Paulin

7. Faire la tournée des marchés de Noël

Oh que oui! Le temps des Fêtes est une excellente occasion de découvrir les artisans d’ici. Que vous ayez besoin de trouver des cadeaux pour vos proches ou que vous vouliez simplement siroter un verre de vin chaud, ben relax... Voici la liste ultime des endroits où faire votre magasinage des Fêtes.

Ne ratez pas la gang de Silo 57 qui sera aux Puces Pop cette année pour faire tirer des illustrations d'artisans montréalais!

• À lire aussi: Une collection d’affiches de Montréal trop belles faites par des artisans locaux

8. Manger de la fondue et chanter au karaoké du bar Zoé

Pour célébrer en grand (et sans que ça vous coûte trop cher), c’est au bar Zoé que vous devez aller. Là-bas, vous pourrez vous régaler d’une bonne fondue avant votre soirée karaoké. Karaoké et fondue... La recette idéale pour une soirée pompette réussie!

3296 Jean-Talon Est

9. Faire une virée shopping au IKEA

À l’approche des Fêtes, une petite virée au IKEA s’impose. C’est le spot parfait où dénicher des décorations festives. Vous pourrez même terminer votre séance de magasinage à la cafétéria pour siroter un verre de vin cheap accompagné de délicieuses boulettes suédoises. Le rêve.

• À lire aussi: 17 articles de la collection des Fêtes d'IKEA à acheter pour se mettre dans l’ambiance

