Krispy Kreme a sorti ses beignes des Fêtes et ils sont magiques!

Le temps des Fêtes peut officiellement commencer, maintenant que la très aimée chaîne Krispy Kreme a dévoilé ses beignes festifs!

Depuis quelques jours seulement, les amateurs de beignes glacés peuvent se rendre en succursale pour commander une boîte de beignes bien plus colorés qu’à l’habitude.

Cette année, c’est trois beignes festifs que Krispy Kreme propose. Le premier est le Bedon de père Noël qui est un beigne rempli de «Krème» au chocolat avec glaçage rouge, sucre scintillant et ceinture faite à la main.

Le second est très mignon et se nomme le Renne avec bois en bretzels. C’est un beigne glacé original trempé dans un glaçage au chocolat et décoré comme un renne avec des yeux en sucre, des bois faits en bretzels et un nez de glaçage rouge.

Le dernier est beaucoup plus simple, c’est le beigne Cadeau qui est un glacé original garni à la «Krème» et décoré avec du glaçage vert et rouge.

Ces beignes sont donc disponibles aux trois succursales du Grand Montréal ainsi que dans celle de Québec!

Courez-y, car ils risquent d’être très populaires!

