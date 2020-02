Maynard: le nouveau «fast food» végé du Plateau Mont-Royal

Les végétariens et véganes ont une toute nouvelle destination pour manger du bon fast-food.

• À lire aussi: Un tout nouveau bar à vin et canapés vient d'ouvrir ses portes dans Griffintown

• À lire aussi: 20 bonnes adresses pour les véganes à Montréal

Maynard est en fait le nouveau projet de Brodie Somerville, un ancien du Au Pied de Cochon. Ce dernier avait visiblement envie de changements en proposant un menu végétarien avec plusieurs options véganes!

Fortement inspiré par la bouffe du sud des États-Unis, le chef propriétaire a concocté un court menu composé de plats réconfortants que les gens risquent de s’arracher pour «guérir» d’un lendemain de veille.

Sandwich BBQ de «porc effiloché», poutine sans frite (fromage en grains frit avec sauce poutine), un hot chicken végane, des Oreos frits : voici, entre autres, ce qui vous attend au Maynard.

Le nouvel établissement occupe le charmant local au coin de Prince-Arthur Ouest et Clark, qui était auparavant le Bristol Chai.

Maynard accueille ses clients du mardi au jeudi entre 11h et 22h et le vendredi et samedi de 11h à minuit.

Ce resto risque de plaire à plusieurs Montréalais qui travaillent ou habitent à proximité!

Maynard

30, rue Prince-Arthur Ouest

Ne manquez pas nos dernières vidéos!