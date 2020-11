Une nouvelle chocolaterie colorée ouvre sur l’avenue du Mont-Royal

Les résidents du Plateau-Mont-Royal peuvent se réjouir de voir qu’une nouvelle chocolaterie a officiellement ouvert ses portes à la mi-novembre.

Ernestine est en fait le nouveau nom et concept de NOIRCHOCOLAT qui se trouvait à quelques coins de rue auparavant.

L’établissement a donc déménagé à l’est de la rue Papineau, dans un local dont la devanture a été peinturée d’un joli rose.

Chez Ernestine, on peut y retrouver les même délicieux chocolats de grande qualité faits à la main sur place. Les emballages, eux, ont toutefois changé et sont plus colorés et vivants! La nouvelle image de la chocolaterie est sans contredit rafraîchissante!

En plus de ses bons chocolats, la chocolaterie propose de vous servir un chocolat chaud décadent que vous n’êtes pas près d’oublier après votre visite!

Ernestine est ouvert du mardi au dimanche. Allez-y pour découvrir ou redécouvrir ses belles créations sucrées!

1827, avenue du Mont-Royal Est

