Restaurant Mastard: le projet du chef Simon Mathys ouvre enfin cette semaine

Bonne nouvelle pour les tripeux de bonne bouffe! Le chef Simon Mathys lancera officiellement son tout nouveau projet culinaire, le restaurant Mastard, dès le 6 janvier.

L’ancien chef du restaurant Manitoba proposera donc un menu différent toutes les semaines, où les saveurs du terroir y auront une place de choix.

En raison de la situation actuelle, le menu du Mastard est offert en formule take out au coût de 35$ par personne. À ce prix, vous aurez droit à un menu à trois services savoureux. Il est également possible de se procurer quelques bonnes bouteilles de vin sur place.

1879, rue Bélanger, Montréal

Vous pouvez précommander dès maintenant en téléphonant au 514 843-2152.

Cueillette sur place du mercredi au samedi entre 16 h et 20 h.

Possibilité de passer une commande jusqu'à 16 heures la journée même.

