Ce n’est une surprise pour personne... 2020 a été une année difficile. Une année qui a amené son lot de changements, de difficultés financières et de solitude.

Malgré tout le négatif de 2020, il y a quand même des éléments positifs qui en ressortent.

Voici donc 12 raisons pour lesquelles 2020 n'était pas SI pire que ça finalement!

1. Plus de 57 restaurants ont ouvert leurs portes cette année

Malgré les fermetures obligatoires et les nombreuses embûches rencontrées, plusieurs restaurateurs ont tout de même choisi de poursuivre leur rêve et d’ouvrir leur resto. La plupart ont opté pour des menus à emporter ou à livrer pour l'instant.

2. On a renoué avec la nature

Ne pouvant plus sortir dans les restos, les bars ou les musées, les gens ont été nombreux à reconnecter avec la nature. Tout le monde a fait au moins une randonnée pédestre durant l’année.

3. On s’est bâti un «nid»

Se sentir bien chez soi était une priorité en 2020. Si certains ont choisi de s’acheter une propriété ou encore de refaire leur décoration complètement, d’autres ont plutôt opté pour cuisiner davantage et prendre soin de leur appartement, tout simplement.

4. On s’est mis à cuisiner plus

Pain maison, croustades aux pommes, pain aux bananes et plus encore... Pour passer le temps, plusieurs ont décidé de se lancer dans la cuisine et d’apprendre à faire des plats réconfortants.

5. On a pu passer la majorité de notre temps en «mou»

Voilà un excellent point positif!

6. Les artisans locaux ont «shiné»

ENFIN! Les gens ont compris l’importance d’acheter local et d’encourager les artisans d’ici.

7. Montréal s’est illuminée

Toutes les infrastructures ont pris les couleurs de l’arc-en-ciel en signe de solidarité. Un paysage lumineux toujours un peu féérique, même après plusieurs mois de pandémie.

8. On est tombé en amour avec le Québec

Pas de doute, les paysages du Québec nous ont fait rêver toute l'année.

9. On a eu plus de temps pour soi

2020 nous aura certainement obligés à ralentir la cadence et à prendre plus de temps pour nous.

10. On a créé des liens plus fort avec nos voisins

À défaut de pouvoir voir leurs proches, certains se sont bâti une belle relation avec leurs voisins.

11. On s’est remis en question

Autant de façon personnelle qu’en tant que société, 2020 nous a obligés à nous remettre en question et revoir notre mode de vie et de pensée.

12. On a compris l’importance de nos proches dans nos vies

Être privé de nos parents, de nos amis, de nos collègues... Ça a créé un gros vide qui nous a permis de comprendre que l’essentiel, c’est d’être bien entouré.

Bonne année à tous!

