Pavillon Snack Bar: une nouvelle adresse à surveiller dans Verdun

Le quartier Verdun est de plus en plus intéressant pour les amoureux de la bouffe et du vin. Après l’ouverture du Verdun Beach il y a quelques mois, voilà que Verdun accueillera une toute nouvelle adresse à surveiller dans les prochaines semaines.

Le Pavillon Snack Bar qui devrait ouvrir ses portes durant le mois de décembre deviendra certainement un établissement chouchous des habitants du quartier.

C’est l’entrepreneur Andrew Soulis, anciennement propriétaire du Café Le Mastiff dans Pointe-Saint-Charles, qui est derrière le projet.

Puisqu'ouvrir un restaurant en pleine pandémie est un réel défi, Soulis a décidé d’opter pour un concept «go with the flow» qui lui permettra de suivre les recommandations du gouvernement sans devoir fermer complètement son établissement.

Le Pavillon Snack Bar offrira donc de délicieux cafés, le fameux pain aux bananes (dont tout le monde parlait au café Le Mastiff) et des déjeuners à déguster sur le pouce.

Ensuite, selon l’évolution de la situation, le Pavillon Snack Bar proposera aussi un menu de plats à partager en soirée.

Merci à Eater Montréal de nous avoir mis la puce à l’oreille! On suivra ce projet de très près!

5200, rue Wellington, Montréal

