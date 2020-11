TV Dinner : Joe Beef et Le Mousso offrent des menus pour emporter à déguster devant la télé

Plusieurs restaurants doivent se réinventer en période de pandémie pour continuer d’attirer les clients. Pour se démarquer, Joe Beef et le restaurant Le Mousso ont choisi de s’attaquer à la gastronomie des soirées télé pour offrir des menus pour emporter savoureux et surtout à prix raisonnable.

Dans un premier temps, l’équipe du Joe Beef a élaboré un menu solo à 30$. Ce dernier contient une blanquette de veau à l’ancienne cuite au Marsala, servi avec petits oignons, céleri rave et champignons, sauce crémée, truffes d’hiver et avec du riz pilaf et des carottes Vichy en à côté. Pour bien terminer le tout, vous aurez droit à un morceau de gâteau au chocolat avec crème au beurre vanille et cerise.

Découvrez leur TV dinner ici.

Du côté du restaurant Le Mousso, on retrouve trois menus différents à 40$ par personne. Vous aurez à faire un choix entre le repas «boulettes à la suédoise», le «parmentier marin» ou la «lasagne blanche». Chaque option inclut un décadent dessert!

Découvrez leurs télé soupers ici.

Il ne vous reste qu’à trouver un bon film ou une série télé, ouvrir une bouteille de vin peut-être et relaxer en solo ou en duo!

