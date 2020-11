Zoo Ecomuseum: un animal disparait à la suite d'un vol

Le directeur général du Zoo Ecomuseum, David Rodrigue, a annoncé ce jeudi matin sur la page Facebook de l’établissement que Kola, le grand corbeau avait été volé durant la nuit de lundi à mardi.

«C'est avec une immense tristesse, et autant d'incrédulité, de choc et de frustration totale que j'écris aujourd'hui pour signaler que le Zoo Ecomuseum a été victime d'une infraction entre lundi soir et mardi matin, associé à la disparition de Kola un grand corbeau qui était sous nos soins depuis quatre ans» peut-on lire sur le réseau social.

Depuis le triste évènement, les propriétaires du Zoo Ecomuseum ont renforcé la sécurité sur le site et ont contacté les autorités afin que le ou les fautifs soient retrouvés. Ceux-ci auraient semble-t-il brisé la volière du corbeau lui permettant de sortir de son aire de vie ou encore d’être emmené par les fautifs.

«Kola nous a été confié par un centre de réhabilitation après avoir été sauvé et soigné d'une aile cassée et plusieurs blessures, qui l’ont malheureusement laissé inapte à survivre seul s'il avait été retourné en milieu naturel. Il présente des problèmes chroniques de santé, qui étaient bien contrôlés sous nos soins grâce à des médicaments quotidiens. De plus, il a besoin de soins spécialisés en raison de ses limitations physiques et il nécessite une approche particulière pour lui préparer et lui offrir sa nourriture. Kola était sous nos soins afin que son bien-être soit assuré, ce que nous prenons très au sérieux», continue David Rodrigue dans son message sur les réseaux sociaux.

Sachant que le corbeau Kola a besoin de soins, le directeur général craint fortement que ce geste soit une condamnation à mort pour l’oiseau.

Si vous savez quoi que ce soit concernant cet évènement, vous êtes invités à contacter les autorités.

