Stefano Faita lance un «nutella» fait au Québec (et sans huile de palme!)

Bonne nouvelle pour ceux qui ne peuvent pas passer une journée sans tartiner leur pain avec du chocolat! Le chef Stefano Faita, qui a déjà quelques produits en épicerie à son actif, lance en grande pompe une tartinade noisette-chocolat!

Ce dernier en a fait l’annonce sur sa page Instagram le 20 novembre et si l’on se fie aux nombreux commentaires que la publication a déjà récoltés, le produit risque d’être très populaire.

Disponible au cours des jours à venir dans les IGA du Québec et chez quelques marchands indépendants à Montréal, le «nutella» version maison de Stefano Faita est sans gluten, fait de cacao de première qualité, contient 20% de noisettes de plus que celui de la marque Nutella et ne contient pas d’huile de palme!

Aucune raison de ne pas acheter et adopter ce produit fait ici même au Québec!

