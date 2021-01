Le magnifique marché local et café Ton-quartier s’installe dans la Village

Après avoir séduit les résidents de Rosemont–La Petite-Patrie, le marché local et café Ton-quartier a ouvert sa deuxième succursale sur le territoire montréalais.

La nouvelle adresse se trouve dans le Village, plus précisément sur la rue Sante-Catherine Est, juste à côté du populaire Bar Renard.

Max Bourque

Tout comme à la succursale de Rosemont, Ton-quartier Village se veut un endroit où acheter des produits locaux et des recettes maison faites à base de produits d’ici et par une équipe de chef montréalais talentueux. L’établissement se différencie des autres marchés du genre par son engagement à offrir des produits qui ont nécessité le moins d’intermédiaires possible avant de se retrouver en succursale.

Max Bourque

Les étagères et réfrigérateurs du marché sont donc pleins de plats cuisinés savoureux, de viandes, de conserves, de grignotines pour l’apéro et de bons vins soigneusement sélectionnés.

Pâtisseries et café sont également disponibles au comptoir puisque Ton-quartier est aussi un café de quartier où faire un arrêt au cours de la journée pour une bonne dose de caféine.

Ton-quartier Village accueille les curieux en mode «soft-opening» depuis le 22 janvier dernier. L’ouverture officielle est prévue pour le vendredi 29 janvier. Il faut toutefois savoir que l’établissement attend son permis d’alcool autour du 8 février alors vous ne pourrez pas vous procurer l’ensemble des produits avant cette date.

Max Bourque

1276 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

