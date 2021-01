Cook it participe à la Semaine de la Poutine avec une poutine végé aux Tater Tots

À la mi-janvier, la Semaine de la poutine annonçait son grand retour malgré la pandémie pour la première semaine de février.

Alors que les amateurs de poutines sont toujours en attente de la liste complète des restaurateurs qui participeront à cette 9e édition en mode livraison, voilà que la populaire entreprise de prêt-à-manger Cook it annonce sa participation pour la toute première fois!

L’entreprise québécoise se joint en effet à l’évènement gourmand avec sa poutine végétarienne aux Tater Tots.

La poutine de Cook it pour la Semaine de la poutine peut être commandée par les abonnés dans leur boîte. Le concept reste le même, vous recevez tous les ingrédients nécessaires afin d’assembler le repas à la maison et le déguster fraichement fait et bien chaud!

Les abonnés ont jusqu’au 26 janvier 23h59 pour ajouter à leur boite de la semaine la poutine végé à base de petites patates croustillantes à la Tater Tots.

Si vous n’êtes pas abonnés à Cook it, vous pouvez vous inscrire aujourd’hui même. Avec le code promotionnel CAVABIENALLER40 vous obtiendrez 40$ de rabais sur votre première boite Cook It. Une boîte de trois repas pour deux vous coûtera donc 29$ au lieu de 69$, par exemple.

En plus, en commandant la poutine de Cook it, ou n’importe quelles autres poutines des restaurants participants qui seront annoncés sous peu, 1$ sera remis à Anorexie et boulimie Québec (ANEB), un organisme qui garantit une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d’un trouble du comportement alimentaire.

Il n’y a donc que des bonnes raisons de commander la poutine Cook it dans votre boîte de la semaine!

