Mui Mui: un nouveau resto asiatique par l'ancien chef du Orange Rouge

Une toute nouvelle adresse de bouffe asiatique devrait faire son entrée dans le monde gastronomique montréalais au cours des prochains mois.

Le Mui Mui est le tout nouveau projet du chef Minh Phat. Après la fermeture du Orange Rouge, l’entrepreneur a décidé de se lancer dans une tout autre aventure et d’ouvrir un restaurant à son image.

Je ne vous mentirai pas que la dernière année a été assez rough avec la fermeture définitive du Orange Rouge. Malgré... Publiée par Minh Phat sur Mercredi 6 janvier 2021

Encore bien peu d’informations sont connues sur le Mui Mui outre qu’il s’agit d’un restaurant aux saveurs asiatiques et qu’un menu take out devrait être disponible très bientôt.

Suivez le resto Mui Mui sur Instagram pour tout savoir!

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s

s