5 plantes vertes qui peuvent survivre dans une salle de bains

Les plantes vertes ont définitivement la cote ces dernières années dans les appartements et les maisons!

• À lire aussi: 8 boutiques en ligne où commander des plantes pour aménager sa minijungle

• À lire aussi: 8 plantes d’intérieur «pas tuables» pour ceux qui n’ont vraiment pas le pouce vert

En plus de servir de décoration, elles viennent réchauffer l'ambiance d'une pièce et ajoutent un peu de vie. Il faut toutefois bien sélectionner les variétés que l'on achète, selon les pièces à décorer, afin d'éviter un massacre de plantes en quelques mois.

L'une des pièces les plus difficiles est la salle de bains, car le manque de lumière et les changements radicaux de température ne sont pas des conditions idéales pour cultiver des plantes vertes. Par chance, quelques variétés sont plus tolérantes que d’autres aux conditions spéciales d’une salle de bains.

Voici donc 5 plantes qui seront très heureuses dans une salle de bains:

1. Zamioculcas zamiifolia

Cette plante qui est originaire de l’Afrique de l'Est est très facile à entretenir. Sa couleur vert foncé et ses feuilles brillantes ajouteront la touche de couleur parfaite à votre salle de bains. Elle peut être placée dans une pièce bien éclairée, ou non. En fait, seulement sa croissance sera affectée dans une pièce moins éclairée. Comme elle fait partie de la famille des succulentes, elle n’aime pas être trop arrosée. Vous pouvez donc laisser son sol séché entre chaque arrosage.

2. Tillandsias

Ces plantes aériennes sont les plantes idéales pour les suspendre dans un joli bocal de verre devant une fenêtre givrée de salle de bains! En plus d’ajouter à votre décoration, elles auront un effet «wow» auprès de vos invités, car les tillandsias n’ont pas besoin de terre pour survivre. Cette variété absorbe également l’humidité de l’air, donc la salle de bains est vraiment l’endroit tout indiqué dans la maison pour elle.

3. Chamaedorea

Ce petit palmier a l’habitude de pousser à l’ombre des plus grands dans les forêts humides d’Amérique du Sud. Dans un appartement, la plante a tout de même besoin d’un peu de lumière, mais pas direct. Il est important de bien l’arroser, car c’est une plante qui aime l’eau et l’humidité.

4. Syngoniums (Patte-d'oie)

Cette plante verte aime la lumière sans soleil direct, mais elle peut tolérer une lumière plus faible. Elle n’aime pas le froid et apprécie un taux d’humidité autour des 60%. Vous pouvez soit l’utiliser comme une plante grimpante, soit laisser les tiges pendre de son pot et se déposer sur vos tablettes.

5. Sansevières

Les sansevières sont parfaites pour presque toutes les pièces de votre maison, car elles sont extrêmement faciles d’entretien. Dans une salle de bains, elle n’aura pas besoin de beaucoup d’eau, car elle n’aime pas être arrosée trop souvent. Il faut toujours attendre que le terreau soit sec avant de la nourrir avec un peu d’eau.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s