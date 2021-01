Mimi & August lance une collection de chandelles inspirées de villes à travers le monde

La compagnie locale Mimi & August vient tout juste de dévoiler un tout nouveau trio de chandelles au soya qui vous fera voyager.

Les trois nouvelles chandelles de la collection sont inspirées des villes favorites des créateurs de Mimi & August. On retrouve donc les chandelles «Montréal», «Williamsburg» et «Copenhague».

Montréal est un mélange de bois de cèdre, de chêne et de noisette. Williamsburg est un mélange de bois de houblon, d’ambre et de feuilles de menthe. Copenhague est un mélange de cumin, d’ylang-ylang et de bois de santal.

Chaque chandelle se vend au coût de 19$, mais il est également possible de commander des échantillons de 2 oz pour seulement 5$.

À défaut de pouvoir faire vos valises et partir à l’aventure, vous pouvez toujours vous offrir une chandelle qui vous fera «voyager».

