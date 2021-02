Westmount BBQ: un nouveau casse-croûte éphémère où commander du bon poulet

Les Montréalais qui étaient peut-être jaloux du poulet juteux qu’offre le Victoria BBQ sur la Rive-Sud seront heureux d’apprendre qu’une succursale de la même famille a ouvert sur l’île.

Appelé Westmount BBQ, ce snack-bar emprunte le concept éphémère de sa grande sœur de Saint-Lambert.

Installé dans un local vacant de la rue Sherbrooke Ouest, le Westmount BBQ propose un menu parfait pour les soirs où vous ne souhaitez ni cuisiner ni vous casser la tête.

Bien entendu, avec un nom comme Westmount BBQ, vous trouverez sur le menu du poulet rôti ou frit, des côtes levées, un quart cuisse et un quart poitrine. Il est également possible d’opter pour le forfait famille, qui comprend un poulet rôti entier, une grosse frite, quatre salades de chou et un dessert à partager.

courtoisie

Le Westmount BBQ propose aussi quelques choix de pizzas. L'une d'entre elles, à la soupe à l’oignon, piquera certainement la curiosité de plusieurs gourmands.

courtoisie

Il est aussi possible d’opter pour le plat de la semaine préparé par la chef Emilie Rizzetto. Il suffit de surveiller les réseaux sociaux de l’établissement pour savoir ce que cette dernière vous réserve, semaine après semaine.

Le restaurant pop-up tient aussi une carte des vins, courte mais efficace, pour ceux qui voudraient accompagner leur poulet de bon jus.

courtoisie

L’établissement est ouvert du mardi au samedi de 16h à 19h30 pour les commandes à emporter ou à faire livrer avec Uber Eats et Door Dash.

Ne tardez pas à essayer cette nouvelle adresse, car elle est éphémère!

4922, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

