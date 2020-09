Victoria BBQ: un snack-bar éphémère où manger le meilleur poulet de la Rive-Sud

Les amateurs de poulet de la Rive-Sud seront certainement ravis de savoir qu’il existe des alternatives aux classiques restaurants Benny et St-Hubert.

En effet, un snack-bar éphémère a ouvert ses portes sur la rue Victoria à Saint-Lambert.

Le Victoria BBQ propose un menu savoureux à emporter composé de poulet entier bbq, de sandwich aux crevettes de Matane, de BLT au flanc de porc, de gyros végétariens aux choux-fleurs et plus encore. En accompagnement, vous pourrez commander un mac and cheese, une salade de patates ou même des chips maison. C’est l’endroit parfait où s’offrir une bonne bouffe réconfortante.

Vous pourrez terminer votre repas avec une bonne pointe de tarte maison ou encore un beigne savoureux.

Pour le moment, le Victoria BBQ est ouvert du mercredi au samedi de 12h à 20h. On vous conseille, toutefois, de vous y rendre tôt, car certains articles du menu se vendent très rapidement!

Bonne bouffe!

575 rue Victoria, Saint-Lambert

