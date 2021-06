Un chalet de style «farmhouse» à vendre pour 579 000$ sur le bord de l’eau à Saint-Hippolyte

Si vous cherchez une propriété clés en main et située dans un décor à couper le souffle, ce magnifique chalet pourrait être ce dont vous rêvez.

Carmen Dion / Immeubles des Hauteurs

La propriété qui se trouve aux abords du lac navigable de l’Achigan, à Saint-Hippolyte, possède un style farmhouse qui saura plaire à de nombreux acheteurs potentiels.

Construit en 1975, le chalet a subi de nombreuses rénovations à l’intérieur et à l’extérieur en 2021, afin d’offrir un espace ouvert et aménagé au goût du jour. On y retrouve des produits et des matériaux de qualité supérieure.

Dans le salon, on retrouve un foyer au bois.

Le chalet possède un total de trois chambres à coucher et deux salles de bains.

La chambre des maîtres possède une impressionnante fenestration, une salle de bains attenante ainsi qu’un foyer. Vous aurez l’impression d’être à l’hôtel!

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-dessus!

Cette magnifique propriété est présentement à vendre pour 579 000$ par Carmen Dion, de l’agence immobilière Immeubles des Hauteurs.

