Où se baigner: une piscine secrète sur le toit d’un immeuble du Plateau à découvrir

Il fait chaud, il fait beau... L’heure de faire une saucette est enfin arrivée! Ça tombe bien, car il existe une piscine «presque» secrète qui se trouve sur le toit d’un immeuble du Plateau-Mont-Royal.

C’est au cœur du Gym La Cité que vous trouverez une des plus jolies piscines de Montréal.

Cette dernière est accessible à tous les membres du Gym La Cité et pour un temps limité, vous n’aurez qu’à payer 30$ plus taxes pour un accès d’un mois illimité à ses installations ou encore 88$ plus taxes pour trois mois.

En plus de pouvoir vous prélasser sur le bord de la piscine, vous pourrez vous entrainer et profiter des différents cours qui sont offerts.

Voilà un excellent moyen de se rafraichir cet été!

3575 avenue du Parc, Montréal

