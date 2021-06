Terrasses où télétravailler: un café coloré (et méconnu) sur Saint-Denis

Comme la #PassionTerrasse ne semble pas s’essouffler, il faut parfois user d’ingéniosité pour en trouver une qui soit un peu moins bondée et où l’on peut télétravailler sans gêne.

Sur la rue Saint-Denis, le Insiders Café est une belle adresse de coworking où aller s’installer pour faire du télétravail ailleurs que chez soi.

On y retrouve de nombreux espaces à l’intérieur, mais également une belle terrasse colorée où profiter des belles températures.

Les utilisateurs du café-bar devront payer leur place de travail à l’heure et il est possible de se procurer du café et même des boissons alcoolisées. Vous pourrez donc passer en mode «5 à 7» très rapidement!

Le Insiders Café possède également une autre succursale sur la rue Crescent.

4451 rue Saint-Denis

2067 rue Crescent (seulement avec réservation)

