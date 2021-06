10 plages où aller se faire bronzer à Québec et ses environs

L’été, on aime en profiter à la plage afin de se sentir pleinement en vacances. Se faire bronzer, relaxer, déguster un pique-nique... c’est typiquement estival et ça fait du bien au moral. À certains endroits, il est même possible de se baigner dans un cours d’eau.

Voici 10 magnifiques plages à découvrir, ou redécouvrir, à Québec et ses environs.

Baignade, volleyball de plage et trampoline! Cette plage de sable fin d’un demi-kilomètre saura vous charmer. À noter que l'eau du lac est cotée « A » par le ministère de l’Environnement et que des sauveteurs accrédités y font de la surveillance. Apportez votre pique-nique!

7001, route de Fossambault, Fossambault-sur-le-Lac

Location nautique, cours de planche à voile, corridor de nage et bien plus! La Baie de Beauport est un endroit qui vous permet de profiter pleinement du fleuve avec un accès sécuritaire et aménagé spécialement pour la baignade. Des jeux d’eau sont ouverts tout l’été!

1, boulevard Henri-Bourassa, Québec

Le parc de la Plage-Jacques-Cartier longe le fleuve Saint-Laurent sur 2,6 kilomètres de sable. Afin de trouver un peu d’ombrage, vous pourrez profiter d’un boisé naturel qui abrite une étroite terrasse marine et offre une vue splendide.

3636, chemin du Pavillon, Québec

La plage de Shannon vaut le coup d’œil. Hyper populaire, on n’y va pas pour la tranquillité, mais bien pour être entouré d’autres personnes qui se font bronzer ou profitent d’un pique-nique.

Chemin de Gosford, Shannon

La base de plein air de Sainte-Foy donne carrément l’impression d’être en pleine nature. Aménagée autour de deux lacs, elle offre une multitude d’activités pour les sportifs. L’été, les activités nautiques comme la baignade, le canot et le kayak y sont à l’honneur.

3137, rue Laberge, Québec

L’endroit prisé par les familles offre un panorama grandiose sur le fleuve Saint-Laurent. En plus de l’accès à une plage sablonneuse, le parc constitue une halte parfaite pour les utilisateurs de la piste multifonctionnelle du Parcours des Anses. Des aires de jeu et des jeux d'eau sont disponibles.

5151, rue Saint-Laurent, Lévis

Accessible par le sentier des Grèves, la Plage Gagnon est une plage de sable naturel. Elle offre aux usagers des perspectives exceptionnelles sur le fleuve, la falaise et les ponts.

Entre le parc de la Plage-Jacques-Cartier et le pont Pierre-Laporte, Québec

Située aux abords du bassin de Yacht-Club de Québec, l'anse au Foulon nous fait profiter d’une belle plage. Sur place, on y retrouve une aire de pique-nique et un restaurant avec une terrasse. À mettre absolument sur votre liste d’activités à faire cet été.

1225, boulevard Champlain, Québec

En aval du pont de Québec dans l'estuaire de la rivière Chaudière, cette marina offre une plage accessible par la piste cyclable. Services offerts sur place: toilettes, douches et rampe de mise à l'eau.

1250, chemin du Fleuve, Saint-Romuald

Pour avoir accès à un petit lac avec glissade d’eau, c’est ici que ça se passe. La plage est surveillée par un sauveteur et elle demeure accessible aux visiteurs. Ces derniers doivent débourser les frais d’entrée au site, mais l’accès est gratuit pour les résidents de Saint-Ferréol-les-Neiges.

300, rang Saint Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s