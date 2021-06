Ce restaurant d’Hochelaga propose de manger sur des tables-jardins remplies de fines herbes

Le restaurant Cabotins est reconnu pour son originalité et son tout dernier projet ne fait pas exception à la règle.

Dans le but d’offrir une expérience unique à sa clientèle, l’équipe de l’établissement de la rue Sainte-Catherine Est a confectionné des tables-jardins auxquelles les clients peuvent s’attabler et déguster leur repas.

Ces tables se rempliront encore plus de fines herbes avec le temps afin de susciter vos sens et vous permettre d’agrémenter vos plats comme bon vous semble.

Actuellement, deux tables-jardins se trouvent sur la terrasse du restaurant qui propose une cuisine française créative. Il est possible de les réserver le mercredi et jeudi de 17h à 18h30 ou de 20h à 21h ou encore le vendredi et samedi de 17h à 18h30 ou de 20h à 22h.

Le menu pour la saison estivale 2021 est affiché en ligne, si jamais vous voulez avoir une idée de ce qui vous attend!

Restaurant Cabotins (Apportez votre vin)

4821 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

