Galeries Weekend Montréal : 25 expositions à découvrir à travers 4 parcours de galeries d’art

Alors que les Montréalais et Montréalaises ont soif de sorties, un tout nouveau rendez-vous culturel voit le jour en juin : le Galeries Weekend Montréal

Du 10 au 13 juin, les amateurs d’art contemporain sont invités à parcourir une vingtaine de galeries d’art à travers la ville et ainsi découvrir plus d’une centaine d’artistes et leurs œuvres. Le Galleries Week-end est un évènement international qui a lieu dans plusieurs grandes villes comme Paris, Londres, Chicago, Mexico, Berlin et bien plus. Ce sera la toute première fois que Montréal y participe.

Quatre parcours divisés par quartier sont proposés : Centre-ville, Rosemont/Petite-Italie, Plateau/Mile-End et Vieux-Montréal/Sud-Ouest. Parmi les galeries participantes il y a la Galerie 3, ELLEPHANT, Art Mûr, Galerie Simon Blais, Yves Laroche Galerie d’art et Blouin Division.

Le Galeries Weekend est un évènement gratuit et accessible à tous. Pendant 4 jours, les visiteurs pourront aller de parcours en parcours, les amenant ainsi dans différents quartiers de la ville, tout en profitant d'une programmation inédite favorisant la rencontre avec les galeristes et les artistes. Cet évènement est une occasion unique de se sensibiliser à l'art contemporain pour les néophytes ou d'enrichir sa collection pour les connaisseurs.

Les parcours et la programmation sont sur le site de l’évènement.

