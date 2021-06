Québec: les 5 plus belles piscines extérieures où aller se rafraîchir

Vous cherchez un endroit où aller vous faire bronzer tout en pouvant vous baigner? À Québec, cinq piscines se démarquent par leur emplacement et leur popularité.

Voici une tournée des 5 plus belles piscines extérieures de la Capitale.

La piscine chauffée sur le toit du Hilton n’accueille pas juste les clients de l’hôtel, mais il faut réserver avant d’y aller. On aime la vue magnifique sur la ville et le prix, 15$ pour toute la journée. Avant de vous y rafraîchir, un forfait inclut aussi l’accès au gym et au sauna.

1100, boulevard René-Lévesque Est

En période de canicule, c’est la joie! Le vent du fleuve qui souffle et apporte une brise des plus appréciées. Aussi connue sous le nom de la piscine Champlain, elle se retrouve juste en face de l’escalier du Cap-Blanc. Vous pourrez y admirer les bateaux qui naviguent sur le Saint-Laurent.

305, boulevard Champlain

Cette piscine chauffée rectangulaire semi-olympique est l’une des plus populaires lorsque les températures plus chaudes s’installent. À côté du quartier Saint-Roch, en bordure de la rivière Saint-Charles, la Marina Saint-Roch offre un espace public animé durant toute la saison estivale.

230, rue du Pont

STEVENS LEBLANC/JOURNAL DE QUEBEC

Le parc de 27 hectares du quartier Limoilou possède une piscine circulaire qui a été aménagée en 1940. Des aires de pique-nique, des jeux d’eau, un labyrinthe et l’accès aux pistes cyclables des Cheminots, du Littoral et du Vieux-Port. En période de chaleur extrême, les heures d'ouverture peuvent être prolongées.

2000, boulevard Montmorency

Avec sa piscine chauffée en forme de L et son entrée à l'eau de type plage, Beauport n’a rien à envier au centre-ville pour ce qui est de son installation. Tremplin et glissoire font le bonheur des enfants, tout comme les jeux d’eau et le parc à quelques pas de là.

3400, rue Marie-Louise-Marmette

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s