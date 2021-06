Bromont Campervan : une nouvelle entreprise «van life» abordable à découvrir + un concours FOU

Bromont Campervan propose une belle gamme de vans aménagées à louer à prix abordables afin de passer des vacances inoubliables partout au Québec.

L’entrepreneur Olivier Marcoux a décidé de lancer son projet en février dernier, alors qu’il avait perdu son emploi en raison de la COVID-19.

«Depuis quelques années, je louais sporadiquement mon propre véhicule de plaisance, mais cette année, à la suite de la perte de mon emploi, j’ai décidé de me lancer officiellement en affaires et de partir ma compagnie. Pour le moment, ça marche déjà très bien ! » mentionne le jeune entrepreneur dans la trentaine.

L’entreprise possède un total de 8 véhicules et propose un service à la clientèle personnalisé et surtout très rassurant. Si c’est votre première expérience en van, vous serez donc bien conseillé avant de prendre la route.

La location de vans aménagées étant de plus en plus populaire, il faut souvent casser son petit cochon pour pouvoir s’offrir ce genre d’expérience. Toutefois Bromont Campervan propose des tarifs abordables, et ce même en haute saison.

De mai à août, il est donc possible de s’évader pour moins de 1000 $ par semaine (+ taxes et assurances).

Aussi, les amis chiens sont acceptés, moyennant un petit extra!

Il faut toutefois réserver son séjour à l'avance! Si vous voulez réserver vos vacances avec Bromont Campervan, sachez qu’il reste encore quelques disponibilités cet été.

D'ailleurs, courez la chance de gagner un incroyable week-end en van au mois d'août! Pour participer, rendez-vous au Riverside ce dimanche 13 juin pour recevoir une crème glacée ou un cold brew gratuit et rencontrer la team de Bromont Campervan!

Tous les détails de cet évènement ici!

Pour plus d’infos, contactez info@bromontcampervan.com

Téléphone: 514-445-8922

