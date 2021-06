Un chalet en «A» digne de Pinterest à vendre pour 299 000$ à Val-Morin

Amateur de chalet en «A», préparez-vous à tomber en amour avec celui-ci.

Situé sur un terrain boisé de près de 13 000 pieds à Val-Morin, le chalet semble tout droit sorti de Pinterest.

Francis Fraioili / I am nomad

Son style rustique et la décoration éclectique en font une propriété des plus uniques et chaleureuses.

À l’intérieur comme à l’extérieur, ce n’est pas le cachet qui manque.

Francis Fraioili / I am nomad

Le foyer à combustion lente trône au centre du chalet et sépare l’espace salon de la petite cuisine fonctionnelle.

La chambre des maitres est actuellement aménagée sur la mezzanine.

Francis Fraioili / I am nomad

La propriété comprend également une chambre fermée, une autre pièce qui sert de bureau présentement et une salle de bain avec douche.

Les propriétaires peuvent profiter d’une belle terrasse en bois et d’un grand terrain avec un cabanon pour du rangement supplémentaire.

Été comme hiver, l’endroit est tout simplement féérique.

La propriété est à vendre pour 299 000$ par Roxanne Porlier et Marc-André Fortin de E2 Immobilier.

