Fête des Pères: 5 boîtes gourmandes à faire livrer chez votre papa

Votre papa est-il carnivore, gourmand, fine bouche ou encore végé? Alors que les places sont encore limitées au restaurant, pourquoi ne pas penser à lui faire livrer une boîte gourmande?

Puisque ça risque fort de se passer dans la cour arrière sur le barbecue ou au parc, voici cinq boîtes gourmandes pour lui souhaiter la meilleure fête des Pères!

1. La boîte BBQ fête des Pères de Ricardo

Le chef Ricardo est le maître des boîtes festives pour chaque occasion spéciale. Pour la fête des Pères, la boîte BBQ saura régaler les plus gros appétits avec côtes levées, bavette de bœuf, crevettes géantes assaisonnées de sauce chimichurri et accompagnées de pommes de terre grelots, carottes nantaises buffalo et salade de chou croquante.

À 110$ - Commandez ici

2. Le coffret menu de la fête des Pères de Jérôme Ferrer

Le cordon bleu Jérôme Ferrer, connu pour son excellent restaurant de fine gastronomie Europea, s’est réinventé durant la pandémie, en proposant des coffrets épicuriens de la Boîte du Chef. Pour célébrer votre père, le coffret menu de la fête des Pères est composé de trois services. Des mini guédilles de homard, passant par le risotto crémeux au parmesan et à la viande de bœuf et les côtes levées sauce BBQ, le papa fine bouche sera des plus comblés.

À 90$ - Commandez ici

3. Boîte de dégustation de bières + boîte de pâturage de la Société Traiteur

À l’italienne, pourquoi ne pas opter pour une boîte apéro? Avec le forfait boîte de dégustation de bières et boîte de pâturage pour la fête des Pères, papa se régalera de trois fromages, de diverses charcuteries, de marmelade au whisky épicé, des crackers, un mélange de noix assaisonnées et des fruits de saison. Pour accompagner le tout, la boîte à bière comprend trois bières locales du Québec ainsi qu'un verre à bière personnalisé écrit « BEST DAD EVER » !

À 110$ - Commandez ici

4. La boîte pour amateur de viandes de truLocal

À vos grilles! L’entreprise québécoise truLocal présente des boîtes de viandes et de poissons qui ne contiennent que des produits locaux. Si papa est un véritable carnivore, faites-lui plaisir avec la Boîte pour amateurs de steaks : surlonges, filets mignons, contre-filets, faux-filets. C’est la boîte parfaite pour une soirée barbecue des plus festives!

À 99$ - Commandez ici

5. La boîte végétarienne de Réserve culinaire

Finalement, pour les papas végétariens, les options de la Réserve culinaire sont tout aussi alléchantes! Dans la boîte végétarienne, faites voyager les papilles de votre géniteur à travers les saveurs et les épices des différents plats comme avec le couscous aux légumes, les fettuccine aux trois champignons ou encore le réconfortant cari thaï au tofu!

À 115$ - Commandez ici

