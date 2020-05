Road trip en Gaspésie: les meilleures adresses d'Ély Lemieux

S’il y a un endroit à visiter au Québec au moins une fois dans sa vie, c’est sans aucun doute la Gaspésie.

Ce n’est pas pour rien que la créatrice de contenus et entrepreneure Ély Lemieux considère ce beau coin de pays comme étant l'endroit parfait où partir en road trip!

«Tradition familiale depuis que j'suis toute petite, la Gaspésie fut la destination estivale chaque été jusqu'à mes 16 ans, et j'y suis retournée quelques fois depuis les dernières années. Je connais la route par coeur, j'y ai mangé les fruits de mer les plus frais, sans parler des heures à ramasser des coquillages sur les magnifiques plages» nous explique-t-elle!

Ély a gentiment accepté de nous dévoiler ses coups de coeur quand elle fait le tour de la Gaspésie!



Voici donc ses arrêts incontournables en Gaspésie!

1. La fameuse route 132

«Si vous avez la chance de prendre la route 132 tout le long, sans couper par le shortcut de la 198 passant par Murdochville, vous verrez les plus mignons villages et des paysages à en couper le souffle. J'adore prendre le chemin plus long pour admirer les côtes et les falaises, et pour profiter des petits casse-croûtes locaux. Vous y retrouverez les meilleures guédilles au homard, ça c'est certain!»

2. Fromagerie Des Basques

«Préparez-vous à faire des réserves de fromage en grains les chums! Située à Trois-Pistoles, c'est le spot par excellence pour prendre un snack lors de votre roadtrip vers la Gaspésie! La fromagerie est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'attente en vaut définitivement la peine. À essayer : fromage en grains classique, bbq & aux fines herbes. C'est un must!»

3. Le Phare du Cap-des-Rosiers

«Cliché de mettre un phare dans ma liste de musts à voir? J'vous dis, il est cute à mort! Pour vrai, ce phare est simplement magnifique! Il est le plus grand du Canada, ce qui le rend assez impressionnant. Arrêtez-vous pour luncher et stationnez-vous près du phare et de la plage, question de prendre un break de la route vers Percé et de simplement contempler ce décor au bord de mer! Si l'histoire vous intéresse, vous pourrez également faire le tour guidé pour découvrir cet emblème du patrimoine canadien.»

4. Plage Penouille - Parc Forillon Gaspé

«Vous devez absolument aller à la plage de Penouille, dans le Parc Forillon. Lors de ma visite en 2016, j'ai loué une planche de SUP et j'ai simplement trotté dans la baie, lors d'une journée ensoleillée. J'ai eu la chance d'avoir la visite d'un petit phoque à moins d'un mètre de ma planche. C'était magique. La plage est fréquentée par des familles et des adeptes de plein air. Très cool!»

5. Restaurant Capitaine Homard à Sainte-Flavie

«Si vous avez envie d'un dernier gros snack de fruits de mer avant le retour, arrêtez-vous au Capitaine Homard à Sainte-Flavie. L'assiette du Capitaine vous comblera de bonheur! Le resto boutique est tellement beau, en plus d'offrir une ambiance sympathique!»

6. Chute de la Rivière aux Émeraudes à Percé

«Ce spot est INSANE. Je vous l'dis d'avance, armez-vous d'une bonne paire de chaussures ou même d'une paire de sandales allant dans l'eau. C'est au bout d'une petite randonnée que vous trouverez la chute qui tombe dans une rivière aux eaux cristallines, d'un vert turquoise flash! Tout y est bien indiqué, et vous aurez accès à la rivière via des escaliers. L'eau est assez rafraîchissante, mais la magie de l'endroit vaut vraiment le détour!»

