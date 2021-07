Panache Mobile : la cantine de luxe où s’arrêter lors d’un road trip à l'Île d'Orléans

Si vous prévoyez faire un mini road trip à l’Île d’Orléans cet été, vous n’avez pas d’autre choix que de vous arrêter pour casser la croûte chez Panache Mobile.

Installée depuis plus de 10 ans au Vignoble Sainte-Pétronille, la cantine pop-up estivale de l'Auberge Saint-Antoine a déménagé dans un autre lieu bucolique de l’île : le Parc maritime de Saint-Laurent.

Les clients peuvent donc maintenant profiter de la vue sur le fleuve Saint-Laurent, confortablement assis sur la terrasse de la cantine de luxe.

Le menu a également eu droit à un vent de renouveau afin de mettre encore plus en valeur les produits de la région et les ingrédients du potager de l'Auberge. Les habitués seront toutefois soulagés d’apprendre que la fameuse et excellente guédille de homard est toujours sur le menu!

L’établissement est ouvert du jeudi au dimanche dès 11h et ce jusqu’au 11 octobre 2021.

Il est important de réserver votre table comme une limite de 20 clients est imposée sur la terrasse en raison des mesures sanitaires.

Panache Mobile au Parc maritime de Saint-Laurent

120 chemin de la Chalouperie, Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

s