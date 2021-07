Les meilleurs cafés du quartier Saint-Henri

Le quartier Saint-Henri est en plein essor depuis des années, et son offre de cafés de troisième vague est tout simplement impressionnante.

Situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest de Montréal, Saint-Henri est un ancien quartier ouvrier. Avec ses édifices en briques rouges, le canal de Lachine à proximité et tout son cachet, ce quartier est une destination de choix pour profiter de boutiques indépendantes, de cafés et de restaurants.

Voici la liste des meilleurs cafés de Saint-Henri, selon Silo 57 :

C’est sans grande surprise que le Café Saint-Henri se trouve en tête de cette liste. Il s'agit du tout premier emplacement de ce café qui en est à sept adresses à Montréal et à Québec. Il se trouve que le quartier Saint-Henri aura été une source d'inspiration pour le concept de Saint-Henri micro-torréfacteur. Il s'agit d'un lieu de torréfaction, d'emballage et de partage. Si vous êtes de passage dans le quartier, ne manquez pas de visiter cette institution.

3632, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

De la beauté du décor à la qualité des produits offerts, le BarBara vient tout juste de s'installer dans le quartier et son succès ne fait aucun doute. Des pâtes fraîches aux antipasti, en passant par le café et les douceurs italiennes et en terminant par son vin, l'endroit est une réussite sur toute la ligne. Nous vous encourageons à essayer le latté à la pistache. Un pur délice!

4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Pour les amateurs d'espresso riches et corsés, Campanelli s'occupe de tout. Dans un respect de la tradition italienne, le café de Campanelli est riche et possède énormément de corps. L'endroit est chaleureux, à l'image de la famille Campanelli.

4634, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Cette pâtisserie rustique et intime est reconnue pour ses délicieuses tartes. Son menu café est étendu et propose plusieurs boissons à base d'espresso. Si vous n’êtes jamais passé chez Rustique, vous devez absolument le faire à votre prochaine visite du quartier!

4615, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Avant tout une boulangerie et une pâtisserie, le Bernice sert de délicieux cafés qui sont parfaits pour accompagner les produits offerts. L'endroit est chaleureux sur tous les fronts et les produits, absolument délicieux.

5135, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Pour des cafés, des sandwichs ou des cocktails, le menu du Cordova a de quoi vous faire saliver. C'est un bel endroit où découvrir des torréfacteurs de troisième vague. La terrasse du Cordova est l'endroit parfait pour une coffee-date réussie.

4606, Notre Dame Ouest, Montréal

