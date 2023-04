Ce café hyper lumineux de la rue Sainte-Catherine ferme sans laisser d'explication

Depuis le début de l’année, plus d’une dizaine d’adresses ont fermé leurs portes, laissant dans le deuil Montréalaises et Montréalais avides de bonne bouffe, d'espace où travailler et de latté délicieux.

Figurant dans tous nos palmarès des meilleurs cafés où étudier à Montréal, le café Troisième Tasse offrait profitait d'un local en coin situé à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Ontario.

À deux pas du métro Papineau et de toute l'action du Village, le Troisième Tasse était fréquenté par une clientèle qui aimait s'étaler de longues heures au soleil pour étudier ou clancher des travaux.

L'endroit était surtout apprécié pour ses grilled cheese, sa brioche à la cannelle décadente, et les nombreux torréfacteurs montréalais en rotation dans les moulins, dont Rabbit Hole, Fantôme et Escape.

Sur Google, il y a la mention «Fermé définitivement» qui confirme la fermeture de l'établissement. Aucune publication sur les réseaux sociaux n'a annoncé cette triste fermeture.

Le Troisième Tasse accueillait une papeterie dans son deuxième étage.

Troisième Tasse

1800, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

