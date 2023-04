[VIDÉO] Ariel Charest dévoile ses meilleures adresses à Québec

La comédienne Ariel Charest s'est prêté au questionnaire J’irai où tu iras et partage ses meilleures adresses à Québec et aux alentours.

Depuis des années, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sonder les artistes d’ici afin de connaître leurs carnets d’adresses.

Ariel a fait le buzz sur les réseaux sociaux ces dernières années en faisant du lip sync sur des grands classiques de la télévision québécoise. Sa toute nouvelle websérie intitulée Sur la trace dévoile l’envers des grandes vidéos virales du Québec avec humour et intelligence. Les 10 épisodes sont disponibles gratuitement sur TVA+ dès maintenant!

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les meilleures adresses d'Ariel Charest!

Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et habitant à Québec depuis plusieurs années déjà, Ariel nous dévoile les adresses chouchous de son coin de pays. On apprend où se trouve LA meilleure poutine du Québec (une recette secrète!), où se réunissent les vedettes après un spectacle dans la Capitale Nationale et plus encore.

Bonne écoute!

Ces autres vidéos risquent de vous plaire:

s