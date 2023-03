12 fermetures qui ont fait mal depuis le début de 2023

Difficile début d’année pour le milieu de la restauration, car plusieurs établissements ont annoncé leur fermeture définitive.

Avec les impacts d’une pandémie, une pénurie de main-d’œuvre et une économie fragilisée, l’industrie est directement impactée.

Voici 12 fermetures d’établissement qui ont fait mal depuis le début de l’année 2023.

1o Saint-Sulpice

Populaire chez les étudiants montréalais, Café-Bar Le Saint-Sulpice a fermé définitivement ses portes après 43 ans de service en février 2023. Une absence qui se fait sentir dans le quartier.

2o Moleskine

La jolie pizzéria a annoncé sa fermeture à la fin du mois de janvier. Les propriétaires ont choisi de se concentrer sur le comptoir Moleskine, qui se trouve au cœur du Time Out Market, et de mettre la clé sous la porte de leur local de l’avenue du Parc.

3o Antidote Bouffe Végane

Le Antidote Bouffe Végane, qui a accueilli ses premiers clients en 2014, a annoncé, sur ses réseaux sociaux, qu’il fermerait ses portes le 19 février 2023. Une autre fermeture qui fait mal!

4o Belle Province près du quartier des Spectacles

Après plusieurs années difficiles en raison de la pandémie, l’établissement qui se trouvait au coin des rues Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent a finalement mis la clé sous la porte en catimini. Depuis, bien des fêtards sont en deuil.

5o Elvita Cuisine Fusion

Après trois années d’activité, le restaurant Elvita Cuisine Fusion met la clé sous la porte. C’est sur les réseaux sociaux que ses propriétaires, Marielvi, Pedro et Joan, en ont fait l’annonce. La pandémie et la pénurie de main-d’œuvre auront eu raison de ce sympathique restaurant de quartier.

6o La Dépendance

Sur les réseaux sociaux, après quelques mois houleux, la propriétaire a donné des nouvelles. Dans un long texte, elle explique que la situation actuelle rend très difficile pour elle de tenir La Dépendance: «Comme vous le savez, l’économie actuelle n’est pas dans sa meilleure forme avouons-le. On voit fermer plusieurs entreprises et de plus en plus de petits commerces. Le contexte actuel est vraiment difficile et nous n’y échappons pas», écrit la propriétaire.

7o Flora MTL

Sur l’avenue du Parc, dans l’ancien local du Lola Rosa, le restaurant végétalien Flora était installé depuis quelques semaines seulement lorsque ses propriétaires ont annoncé sa fermeture. «Cela va certainement être une surprise pour beaucoup d’entre vous mais après quelques merveilleuses semaines passées à vous recevoir (et quelques semaines de plus à travailler sur le projet en coulisses), Flora devra malheureusement fermer ses portes définitivement le dimanche 5 mars», annoncent les propriétaires via les réseaux sociaux. Ils laissent planer le mystère en disant: «On pourrait rentrer dans les détails, mais on ne le fera pas. On a essayé et on doit tout à notre merveilleuse équipe pour avoir porté le projet à bout de bras en s’y lançant ''cœur'' et âme. Notre but est de pouvoir garder à l’emploi le plus grand nombre de nos employés en les affectant dans les restaurants Lola Rosa qui sont eux là pour rester.»

À l’extérieur de Montréal

8o Le Petit Furley – Hudson

En janvier, les propriétaires de la boulangerie et boucherie Furley ont annoncé la fermeture de leur bar à vin le Petit Furley. La raison de la fermeture repose principalement sur le fait que les propriétaires désirent consacrer plus de temps à la boulangerie, à la boucherie et aux événements.

9o Saint-Houblon – Promenades Saint-Bruno

La brasserie Saint-Houblon a annoncé la fermeture définitive de sa succursale des CF Promenades Saint-Bruno. Cette brasserie s’inscrivait dans le projet du Marché des Promenades, où se côtoient différents restaurants, produits frais et boutiques. Cette quatrième succursale était ouverte depuis 2021.

10o Cap Gaspé – Gaspé

C’est le cœur gros et la tête haute que les propriétaires de la microbrasserie Cap Gaspé annoncent, dans une publication Facebook, la fermeture de l’établissement chouchou des Gaspésiens. La pandémie de COVID-19 jumelé au décès de l’adorée technicienne en administration de l’établissement a provoqué la décision de mettre la clé sous la porte.

11o Les Vilains Garçons – Gatineau

Ce restaurant situé dans le Vieux-Hull avait ouvert ses portes en 2014, et fut rapidement adopté par les locaux. L’endroit est célébré pour le Pintxo, LA vedette du menu des Vilains Garçons. Le restaurant a fermé en avril dernier, soit la fin du bail des Vilains Garçons.

12o Duplex Café – Trois-Rivières

Le tant aimé Duplex Café a annoncé sa mise en vente au début de l’année. Les nouveaux propriétaires ont un autre projet en tête, ce qui signifie donc que le Duplex Café changera de nom et possiblement de vocation. C’est une bien triste nouvelle!

