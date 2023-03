Les meilleurs pubs irlandais de Montréal

Le pub est le centre de la vie sociale en Irlande. On s’y rencontre en matinée pour déguster un Irish breakfast, en après-midi entre deux rencontres au bureau, pour le 5 à 7 festif et jusqu’à très tard en soirée.

• À lire aussi: Les meilleurs bars à Montréal

Autour d’une Guinness ou d’un whiskey, le pub irlandais devient très vite une extension de la maison. C’est vraiment dans une taverne qu’on ressent le vrai ADN de cet incroyable pays.

Au Québec, on honore nos racines irlandaises par quelques pubs qui incarnent sans prétention l’essence même du pub irlandais et où l’alcool coule à flots.

Sláinte!

• À lire aussi: Irlande: 17 choses à faire lors d'un voyage sur «l'île d'émeraude»

Voici donc les meilleures tavernes irlandaises de Montréal.

1o Le Vieux Dublin

Bienvenue dans le plus vieux pub irlandais de Montréal! Cette institution montréalaise en plein centre-ville possède une impressionnante carte de scotches. La musique règne au Vieux Dublin. Bon temps assuré!

636, rue Cathcart, Montréal

2o McKibbins Irish Pub

Animé par la communauté étudiante, le McKibbins Irish Pub profite d’une ambiance chaleureuse et festive. Sur plusieurs étages, l’endroit offre de nombreuses options de boissons et de nourriture. Idéal pour les gros partys entre amis.

3515, boulevard Saint-Laurent, Montréal

1426, rue Bishop, Montréal

3o McLean’s Pub

Pour s’offrir plusieurs tournées de Guinness, ce bar du centre-ville ne déçoit jamais. Depuis 1992, le McLean’s est responsable de plusieurs soirées arrosées qui se terminent très tard. On s’y rend pour écouter des matchs de sport ou profiter des tables de billard.

1210, rue Peel, Montréal

4o Hurley’s Irish Pub

Installé dans le quartier depuis 1993, le pub Hurley’s joue de la musique traditionnelle live tous les soirs, et sert 19 variétés de bières en fût, plus de 50 whiskys single malt et 16 whiskys traditionnels ainsi que des plats consistants. Une valeur sûre du centre-ville!

1225, rue Crescent, Montréal

5o Le Trèfle Taverne Irlandaise

Une centaine de bières figure sur le menu du Trèfle. Retrouvez tout le charme des brasseries irlandaises et profitez d’un menu travaillé. Idéal pour le brunch.

4718, rue Wellington, Verdun

3971, Rue Ontario Est, Montréal

BONUS: 699, 3e Avenue, Québec

6o One Punch Mickey’s

La gang de la populaire Taverne Cobra et du Snowbird Tiki Bar a travaillé sur l’ouverture d’un bar irlandais pendant la pandémie: le One Punch Mickey’s. Comme cette équipe de tenanciers de bar ne fait jamais les choses à moitié, vous aurez compris que cette nouvelle adresse est LA destination pour boire des bières et des whiskeys irlandais. Ce p’tit nouveau occupe le local de l’ancien bar à karaoké La P’tite Place de la rue Bélanger dans Rosemont.

521, rue Bélanger Est, Montréal

Ces vidéos pourraient vous plaire:

s

s